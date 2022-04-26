Аргентина начала подготовку к запуску производства «Спутника V» с нуля

Лаборатория Richmond, которая в Аргентине производит российскую вакцину «Спутник V», продолжает подготовку к запуску завода по получению препарата с нуля. Об этом сообщила газета Clarín со ссылкой на источники.

«О проекте производства с нуля „Спутника V“, как и других вакцин, на новом заводе, который строит лаборатория, источник сказал, что „деятельность по передаче технологий не была приостановлена, завод будет запущен в октябре–ноябре этого года“», — сказано в материале газеты.

Лаборатория не только с Россией работает над передачей технологий для производства вакцин от коронавируса. Также аналогичные процессы идут с США, Европой и Азией.

Сейчас у лаборатории в запасе есть 1,4 миллиона доз российской вакцины, отметили источники издания. Но пока они остаются невостребованными аргентинскими властями, поскольку в стране достаточно препаратов для иммунизации жителей.

Аргентинские ученые в январе сообщили, что производимые «Спутником V» нейтрализующие антитела сохраняют свою эффективность против разных вариантов коронавируса не менее шести месяцев.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим количеством населения четыре миллиарда человек. Эффективность препарата составила 97,6%.