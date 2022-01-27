Ученые назвали сроки эффективности антител после вакцинации «Спутником V»

Производимые российской вакциной «Спутник V» нейтрализующие антитела сохраняют свою эффективность против разных вариантов коронавируса не менее полугода. К такому выводу пришли ученые из Аргентины. О публикации работ про длительность эффекта антител после прививки «Спутником V» в своем Twitter рассказала вирусолог Андреа Гамарник.

В комментарии для РИА «Новости» Гамарник пояснила, что при выполнении серологического теста оцениваются все антитела, которые производит организм и которые распознают вирус.

«Не все антитела имеют способность противостоять тому, чтобы вирус инфицировал клетку. Есть подвид антител, известных как нейтрализующие, они защищают от инфекции», — подчеркнула она.

В исследовании указано, что нейтрализующая способность против исходного уханьского вируса и его вызывающих беспокойство вариантов сохраняется на протяжении шести месяцев после вакцинации.

В исследовании аргентинских специалистов участвовали 118 добровольцев. Образцы плазмы брали у них сперва до вакцинации, а затем на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й дни. Вторую дозу вакцины вводили через 21 день после первой.

Исследование проводили до появления «омикрона», но сейчас делают анализ и в отношении этого штамма.

Российская вакцина «Спутник V», созданная в Центре имени Гамалеи, одобрена в 71 стране с общим количеством населения четыре миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.