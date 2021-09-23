«Арбидол» включили в новую версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19

В обновленной версии рекомендаций Минздрава России по лечению и профилактике COVID-19 «Арбидол» внесен в список препаратов, которые назначают амбулаторным пациентам, здоровым и людям из группы риска. Схемы лечения изменили после детализации критериев госпитализации больных легкой формой ковида.

Использование умифеновира (международное непатентованное наименование «Арбидола» — прим. ред.) одобрено также при постконтактной профилактике заболевания, в том числе медиками. Об этом говорится в документе ведомства.

В 12-й версии рекомендаций критерии госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19 детализировали, из-за чего изменились и существующие схемы лечения.

Фактически, согласно Минздраву, госпитализировать будут всех пациентов из групп риска вне зависимости от тяжести заболевания.

«Принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы ИФН-α, препараты индукторов ИФН, а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как умифеновир», — подчеркнули в министерстве.

«Арбидол» является лекарственным средством с действующим веществом умифеновир. Он относится к противовирусным препаратам прямого действия. Принцип работы «Арбидола» заключается в угнетении слияния липидной оболочки вируса и мембраны клетки организма человека.

Препарат входит с рекомендации Минздрава РФ, начиная с шестой версии, опубликованной весной 2020 года. Минздрав также одобрил внесение изменений, свидетельствующих о специфической активности препарата в отношении вируса SARS-CoV-2, в инструкцию препарата.