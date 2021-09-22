Минздрав исключил умифеновир из схемы лечения пациентов с ковидом, имеющих факторы риска

Препарат умифеновир исключили из схемы лечения для пациентов с факторами риска, у который ковид протекает в легкой форме. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Минздрав России утвердил 12-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировал ТАСС.

Если умифеновир исключили из схемы лечения больных COVID-19, то препарат будесонид, наоборот, рекомендовали к использованию.

В новой версии методических рекомендаций обновились разделы, которые касаются лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, а также разделы, в которых говорится о тактике лечения, в том числе беременных.

Доктор Евгений Комаровский недавно заявил, что женщины, которые собираются забеременеть, должны по возможности до этого вакцинироваться от коронавируса. Также лучше сделать прививки от дифтерии, столбняка, гриппа. Ведь, заболев, находящаяся в положении женщина может нанести вред будущему ребенку.