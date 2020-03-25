Аптеки выдадут лекарства по рецепту родственникам пациентов и волонтерам

Лекарственные препараты из аптеки смогут забрать не только люди, на которых выписан тот или иной рецепт. Медикаменты выдадут родственникам, знакомым или волонтерам больного.

Минздрав РФ рассказал о существующих о правилах покупки рецептурных лекарств. Памятка опубликована на сайте ведомства.

«Получать лекарственные препараты в аптеке по рецепту могут, например, родственники, знакомые или волонтеры. Это особенно важно в условиях необходимости самоизоляции», — подчеркнули в министерстве.

Страдающим хроническими заболеваниями препараты могут выписывать сразу на весь курс лечения. Максимальный его срок — 180 дней.

Регионы по рекомендации Минздрава проверят, достаточно ли у них круглосуточных аптек. Если возникнет необходимость, их число увеличат.

В Подмосковье на фоне пандемии коронавируса ввели меры поддержки для пожилых людей. Жителям области старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями выплатят по три тысячи рублей. Пенсионеров призвали не выходить без нужды в магазины и аптеки — продукты и лекарства привезут близкие и волонтеры.