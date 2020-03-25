    25 марта 2020, 13:48

    Аптеки выдадут лекарства по рецепту родственникам пациентов и волонтерам

    Александра Ломейко

    Лекарственные препараты из аптеки смогут забрать не только люди, на которых выписан тот или иной рецепт. Медикаменты выдадут родственникам, знакомым или волонтерам больного.
    Аптеки выдадут лекарства по рецепту родственникам пациентов и волонтерам

    Минздрав РФ рассказал о существующих о правилах покупки рецептурных лекарств. Памятка опубликована на сайте ведомства.

    «Получать лекарственные препараты в аптеке по рецепту могут, например, родственники, знакомые или волонтеры. Это особенно важно в условиях необходимости самоизоляции», — подчеркнули в министерстве.

    Страдающим хроническими заболеваниями препараты могут выписывать сразу на весь курс лечения. Максимальный его срок — 180 дней.

    Регионы по рекомендации Минздрава проверят, достаточно ли у них круглосуточных аптек. Если возникнет необходимость, их число увеличат.

    В Подмосковье на фоне пандемии коронавируса ввели меры поддержки для пожилых людей. Жителям области старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями выплатят по три тысячи рублей. Пенсионеров призвали не выходить без нужды в магазины и аптеки — продукты и лекарства привезут близкие и волонтеры.