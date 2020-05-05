Способные атаковать COVID-19 антитела обнаружили израильские ученые

Израильские ученые смогли выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в теле зараженного пациента. Их можно будет использовать для создания вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил местный портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта. Он посетил лабораторию израильского Института биологических исследований, в которой в течение нескольких месяцев велись разработки. Ученые показали результаты своих исследований — министру продемонстрировали, как именно работают выявленные антитела.

Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента Нафтали Беннетт.

Министр обороны отметил, что сейчас ученые ведут регистрацию пациентов. Затем начнется коммерческое производство антител — Израильский институт биологических исследований готов выйти на связь с международными компаниями.мини этом Беннетт не уточнил, как скоро будет готова вакцина от коронавирусной инфекции.

В Израиле эпидемия коронавируса идет на спад. По состоянию на 5 мая там зафиксировано всего 22 случая заражения, при том, что 22 апреля COVID-19 выявили у 556 человек. Самый высокий показатель заболеваемости в стране отметили 2 апреля — в тот день заболели 775 человек.