Антитела к коронавирусу нашли у 25% россиян

Четверть жителей нашей страны получила антитела к коронавирусу. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

«Антитела к коронавирусу сейчас — один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов», — рассказали представители Роспотребнадзора Telegram-каналу портала Стопкоронавирус.рф.

Массовое тестирование на антитела сейчас проводят в 23 регионах страны. Оно поможет определить популяционный иммунитет населения. Однако до сих пор нет информации, возможно ли заразиться COVID-19 повторно и сколько вообще активны антитела в организме переболевшего человека, сообщает Роспотребнадзор. Для ответа на эти вопросы также проводится массовое тестирование, причем в нем должны принимать участие люди разного возраста, пола, профессий.

Кроме того, представители Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору экспресс-тестов на коронавирус и лабораторий для сдачи анализов. Часто производители быстрых тестовых систем жертвуют качеством ради экономии времени. Легитимность такой системы можно проверить на сайте Росздравнадзора. Если же выбор пал на частную лабораторию, то необходимо внимательно ознакомиться с ее историей, местом на рынке и проверить наличие необходимых сертификатов.

Ранее сообщалось, что начались клинические исследования лекарства от коронавируса, которое основано на антителах лошадей. Разработкой препарата занимаются ученые в Аргентине.