Лекарство от COVID-19 на основе антител лошадей начали испытывать на людях

В исследовании участвуют 242 пациента в среднем и тяжелом состоянии, у которых не наблюдаются улучшения от использования аппарата ИВЛ. Первые результаты должны появиться через три месяца.

Испытания проводят пока в четырех больницах, планируется распространить их еще на десять медучреждений.

Сыворотка позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции и по своему действию напоминает препараты, которые вводят при укусах змей или риске заболевания бешенством. Сыворотка способна нейтрализовать вирусы в 20-100 раз сильнее, чем плазма крови от переболевших COVID-19 пациентов, заявляли ранее разработчики.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Аргентине подтверждено 162,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли 2956 человек, выздоровели 72,5 тысячи. Ежедневно в стране фиксируется около пяти тысяч новых заболевших.

В России разрабатывается несколько вакцин от коронавируса. Вакцинация будет добровольной, заявили в Минздраве.