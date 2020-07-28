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    28 июля 2020, 05:17

    Лекарство от COVID-19 на основе антител лошадей начали испытывать на людях

    Кирилл Фролов

    В Аргентине начали испытывать на людях гипериммунную сыворотку против коронавируса на основе антител, вырабатываемых лошадьми. Об этом сообщил телеканал TN.
    Лекарство от COVID-19 на основе антител лошадей начали испытывать на людях

    В исследовании участвуют 242 пациента в среднем и тяжелом состоянии, у которых не наблюдаются улучшения от использования аппарата ИВЛ. Первые результаты должны появиться через три месяца.

    Испытания проводят пока в четырех больницах, планируется распространить их еще на десять медучреждений.

    Сыворотка позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции и по своему действию напоминает препараты, которые вводят при укусах змей или риске заболевания бешенством. Сыворотка способна нейтрализовать вирусы в 20-100 раз сильнее, чем плазма крови от переболевших COVID-19 пациентов, заявляли ранее разработчики.

    По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Аргентине подтверждено 162,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли 2956 человек, выздоровели 72,5 тысячи. Ежедневно в стране фиксируется около пяти тысяч новых заболевших.

    В России разрабатывается несколько вакцин от коронавируса. Вакцинация будет добровольной, заявили в Минздраве.

    Новости SMI.FM