Антитела к коронавирусу не выработались у 18% переболевших бессимптомно

Не у всех людей, переболевших бессимптомно COVID-19, вырабатываются антитела. Исследование Роспотребнадзора показало, что 18% людей не получают защиту естественным путем.

В исследовании участвовали около 70 тысяч жителей 26 регионов России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова. О проекте он рассказал в ходе прямого эфира Российского общества «Знание».

«Начиная с лета прошлого года каждые два месяца 70 с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, антител у них не было», — сказал он.

Специалист рекомендует прививаться от коронавируса через шесть месяцев после перенесенной болезни, при этом уровень антител не имеет значения.

Ранее Горелов заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием при достижении коллективного иммунитета в 80%, поскольку в этой ситуации вирус будет меньше меняться.