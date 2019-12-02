Аналог препарата для больных муковисцидозом произведут в Подмосковье

С полок российских аптек пропал антибиотик «Колистин» (колистиметат натрия). Этот препарат жизненно необходим пациентам с муковисцидозом, чье заболевание может привести к смерти. Производитель сообщил о прекращении поставок, а аналогов в России пока нет. Но уже скоро их начнут производить в подмосковной Дубне.

Поставщиком первого дженерика колистиметата натрия в стране может стать резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «ПСК Фарма», специалисты которой уже разработали препарат. Производство будет локализовано в Московской области. Чтобы его начать, осталось получить государственную регистрацию.

Как рассказал «360» руководитель отдела маркетинга и продаж «ПСК Фарма» Денис Новаковский, летом компания заключила офсетный контракт с Московской областью, согласно которому должна инвестировать в разработку и производство 26 лекарственных препаратов. Колистиметат натрия входит в этот перечень.

«На сегодняшний день мы уже очень серьезно продвинулись в этом направлении. Препарат разработан, и мы готовимся к подаче на регистрацию в Минздрав в самое ближайшее время <...> В процессе регистрации каждый препарат проходит обязательную экспертизу качества. Минздрав строго контролирует данный процесс», — отметил Новаковский.

Представитель «ПСК Фарма» добавил, что стандартный срок регистрации препаратов составляет не менее восьми месяцев. Но в их случае срок могут сократить, так как это первый дженерик «Колистина», к тому же необходимый для лечения редкого заболевания.

«Со своей стороны мы делаем все возможное, препарат уже разработан. Мы готовимся к подаче на регистрацию в первом квартале будущего года», — сказал Новаковский.

Муковисцидоз — генетическое заболевание, которое в России обнаруживают у одного из девяти тысячи новорожденных. По статистике за 2017 год, в нашей стране его диагностировали у трех тысяч человек. Единственный способ продлить жизнь таким больным — грамотное лечение.

Этим летом несколько иностранных производителей лекарств подали заявку на отзыв из России 900 препаратов, поставлять которые им невыгодно. В списке есть лекарства для больных муковисцидозом — внутривенные антибиотики «Колистин», «Тиенам» и «Фортум». У некоторых препаратов есть аналоги в России, но больные опасаются использовать их. В конце ноября больные почувствовали их нехватку. Чтобы привлечь внимание к проблеме, на прошлой неделе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани на улицы вышли родители и дети с этой болезнью. Они устроили одиночные пикеты с плакатами «Муковисцидоз не приговор при оригинальных лекарствах». Подробнее о том, почему их не устраивают аналоги и может ли это изменить новый дженерик, читайте в материале «360».