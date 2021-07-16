Американский врач назвал СОVID-19 «пандемией непривитых»

COVID-19 постепенно становится «пандемией непривитых», поскольку вакцинированные люди надежно защищены от осложнений болезни. Такое мнение в разговоре с The Hill выразила Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний в США Рошель Валенски.

«Это становится пандемией непривитых. Мы наблюдаем вспышки заболеваний в тех частях страны, которые имеют низкий охват вакцинацией, потому что невакцинированные люди подвергаются риску», — сказала она.

Валенски предупредила, что число случаев заболевания продолжает расти. Сейчас в США появляется информация в среднем о 26 тысячах заразившихся в день. Количество тех, кому нужна экстренная госпитализация, также становится больше.

По словам Валенски, уже можно подвести первые итоги: почти все случаи попадания в больницу или смерти от коронавируса приходятся на непривитых людей. 97% ковидных пациентов в больницах не ставили прививку. Медик подчеркнула, что вакцинация надежно защищает от тяжелых осложнений COVID-19.

Министр здравоохранения РФ рассказал о том, что в стране ежедневно вакцинируются около полумиллиона человек. В самые пиковые дни число поставивших прививку доходит до миллиона. Тем не менее, по его словам, количество заболевших пока продолжает расти, хоть темпы и удается немного замедлить.