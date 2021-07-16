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    16 июля 2021, 21:18

    Ежедневно от коронавируса в России прививаются более 500 тысяч человек

    Ирэна Колесова

    Каждый день прививки от коронавирусной инфекции ставят более полумиллиона человек, а в самые пиковые дни число вакцинированных доходит до миллиона. Такое заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко привело «РИА Новости».

    Ежедневно от коронавируса в России прививаются более 500 тысяч человек

    «В целом вакцинация идет стабильно. Мы видим высокие цифры ежедневно по числу вакцинированных: более 500 тысяч (человек) вакцинируется ежедневно, в некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан», — сообщил Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

    По его словам, медики в России пока справляются с объемами вакцинации населения, и серьезных проблем при этом не видно. В стране открыты больше 13 тысяч прививочных пунктов — в том числе, работаю мобильные бригады.

    Также Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация с коронавирусом в стране до сих пор остается крайне напряженной. По его словам, темпы заражения немного уменьшились, но все равно наблюдается прирост заболевших. При этом в отдельных регионах складывается разная обстановка с COVID-19. Поэтому муниципалитеты могут самостоятельно оценивать ситуацию и разрабатывать собственные меры, которые остановят распространение инфекции.

    Михаил Мурашко рассказал о том, что процессы вакцинации от коронавируса и от гриппа очень похожи. После прививки пациентам выдается специальная памятка с рекомендациями при плохом самочувствии.