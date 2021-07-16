Ежедневно от коронавируса в России прививаются более 500 тысяч человек

Каждый день прививки от коронавирусной инфекции ставят более полумиллиона человек, а в самые пиковые дни число вакцинированных доходит до миллиона. Такое заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко привело «РИА Новости».

«В целом вакцинация идет стабильно. Мы видим высокие цифры ежедневно по числу вакцинированных: более 500 тысяч (человек) вакцинируется ежедневно, в некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан», — сообщил Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, медики в России пока справляются с объемами вакцинации населения, и серьезных проблем при этом не видно. В стране открыты больше 13 тысяч прививочных пунктов — в том числе, работаю мобильные бригады.

Также Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация с коронавирусом в стране до сих пор остается крайне напряженной. По его словам, темпы заражения немного уменьшились, но все равно наблюдается прирост заболевших. При этом в отдельных регионах складывается разная обстановка с COVID-19. Поэтому муниципалитеты могут самостоятельно оценивать ситуацию и разрабатывать собственные меры, которые остановят распространение инфекции.

Михаил Мурашко рассказал о том, что процессы вакцинации от коронавируса и от гриппа очень похожи. После прививки пациентам выдается специальная памятка с рекомендациями при плохом самочувствии.