Американский врач нашел опасную ошибку во время волны «омикрона»

Данные о легком течении COVID-19 в случае заражения штаммом «омикрон» вводят людей в опасное заблуждение. Недооценивать заболевание по-прежнему не стоит. Об этом предупредил в эфире телеканала Newsmax американский врач Ашиш Джа.

«Я только что две недели отработал в больнице и видел много людей, которые серьезно болели, заразившись „омикрон“-штаммом. Понимаю, он менее смертелен, чем „дельта“, но угроза все еще серьезная», — пояснил медик.

Он рассказал, что ему пришлось столкнуться с заблуждением, в рамках которого некоторые пациенты намеренно попытались заразиться «омикроном», чтобы получить иммунитет. Так делать не следует. По словам врача, самый надежный и безопасный способ оградить себя от тяжелого течения заболевания — это вакцинироваться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле также есть противники вакцинации, но их всячески порицают. Сейчас в администрации болеет много людей, таких сотрудников с каждым днем становится все больше, добавил он. Подавляющее большинство уже на самоизоляции и работают на дому.