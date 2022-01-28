Песков рассказал о кремлевских антиваксерах

Среди сотрудников администрации президента РФ, как и везде, тоже есть противники прививок. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Антиваксеры есть и в Кремле, но их всячески порицают.

«Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму», — сказал Песков.

Сейчас в администрации болеет много людей, таких сотрудников с каждым днем становится все больше, добавил он. Подавляющее большинство уже на самоизоляции и работают на дому.

В Кремле делают все для того, чтобы не допустить заражений, однако панацеи нет, добавил он.

«Эта взрывная заразность „омикрона“, она себя демонстрирует во весь рост», — привел RT его слова.

Пресс-секретарь напомнил, что привитые люди больше застрахованы от тяжелых последствий.

Ранее у Пескова спросили, правда ли то, что у Владимира Путина никогда не было ковида. Он сказал, что это действительно так и никаких симптомов заболевания у президента РФ тоже не было. Песков тогда заверил, что глава государства прекрасно себя чувствует и находится в прекрасно настроении, передавало РИА ФАН.