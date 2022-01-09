Американские ученые заявили об опасной особенности антител у переболевших COVID-19

Антитела, которые появляются у людей переболевших коронавирусом, оказались способны атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Об этом сообщили исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Journal of Translational Medicine.

Ученые пришли к выводу, что через несколько месяцев после выздоровления от коронавируса, у человека отмечается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно.

Из результатов работы ученых следует, что у 177 медработников, которые переболели ковидом до появление вакцин, в течение шести месяцев выявляли стойкие антитела. Они могли спровоцировать хронические воспаления, повреждения кожи, суставов и нервной системы.

Новую мутацию коронавируса выявила на Кипре группа местных ученых. По данным исследователей, эта вариация — гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». Ее назвали «дельтакрон». У новой вариации коронавируса генетическая основа «дельты», но много мутаций, которые характерны для «омикрона». Эксперты изучили 25 образцов, 11 — взяли у пациентов, которые попали в больницы с ковидом, 14 — у обычных жителей.