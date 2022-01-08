Гибрид штаммов «омикрон» и «дельта» выявили на Кипре. Новый вариант назвали «дельтакрон»

Новую мутацию коронавируса выявила на Кипре группа местных ученых. По данным исследователей, эта вариация — гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». Ее назвали «дельтакрон».

Об открытии «дельтакрона» рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис, сообщил ТАСС.

У новой вариации коронавируса генетическая основа «дельты», но много мутаций, которые характерны для «омикрона». «Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения „омикрон"-штаммом», — сказал специалист.

Он напомнил, что у «омикрона» есть 30 мутаций, 10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре. Кострикис уточнил, что в общей сложности эксперты изучили 25 образцов, 11 из них взяли у пациентов, которые попали в больницы с ковидом. Еще 14 — у обычных жителей.