Аллерголог дал совет, как бороться с сезонной аллергией на фрукты и ягоды

Также врач дала советы, как с этим бороться. Во-первых, она рекомендовала изучать таблицы цветения, чтобы предупреждать реакцию организма на цветущие растения. Также Аплетаева посоветовала на время исключать аллергенные продукты и заменять их чем-то другим.

«Но надо понимать, что пищевая аллергия — это не так страшно, не существует ни одного незаменяемого продукта, особенно, когда речь идет о сезонных плодах. Аллергия на яблоки — ешьте груши, на клубнику — смородину, на бананы — картофель, как ни странно, не считая сахара, они очень близки по составу», — рассказала врач.

Ранее врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала, кому следует опасаться скачков атмосферного давления, которые ожидаются в Москве и Московской области в ближайшую неделю. По ее словам, больше всего смена погоды действует на метеозависимых