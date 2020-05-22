    22 мая 2020, 18:07

    Врач рассказал, кто хуже всего переносит перепады давления

    Дарья Морозова

    Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала, кому следует опасаться скачков атмосферного давления, которые ожидаются в Москве и Московской области в ближайшую неделю. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По ее словам, больше всего смена погоды действуют на метеозависимых, «и сложнее всего ее переносят те, у кого имеются проблемы с сосудами».

    «Лучше, конечно, заранее принять препараты, назначенные врачами, и следить за синоптическими сводками», — советует Алексеева.