Врач рассказал, кто хуже всего переносит перепады давления

По ее словам, больше всего смена погоды действуют на метеозависимых, «и сложнее всего ее переносят те, у кого имеются проблемы с сосудами».

«Лучше, конечно, заранее принять препараты, назначенные врачами, и следить за синоптическими сводками», — советует Алексеева.