Врач рассказал, кто хуже всего переносит перепады давления
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала, кому следует опасаться скачков атмосферного давления, которые ожидаются в Москве и Московской области в ближайшую неделю. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По ее словам, больше всего смена погоды действуют на метеозависимых, «и сложнее всего ее переносят те, у кого имеются проблемы с сосудами».
«Лучше, конечно, заранее принять препараты, назначенные врачами, и следить за синоптическими сводками», — советует Алексеева.