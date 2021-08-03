Аллергиков призвали смело делать прививку от коронавируса

Прививка от коронавируса не навредит людям с аллергией или бронхиальной астмой. Страдающие этими заболеваниями люди переносят вакцинацию так же, как и люди без них. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на разработанный экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов позиционный документ.

«Пациенты с аллергическими заболеваниями переносят вакцинацию так же, как и лица без аллергических заболеваний, формируя гуморальный и клеточный иммунитет против SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Специалисты рекомендуют аллергикам перед прививкой проконсультироваться с врачом, чтобы оценить состояние организма. Вакцинацию от коронавируса посоветовали проходить в период контроля над симптомами аллергии. В период обострения укол делать нельзя.

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась в России в декабре 2020 года. По данным научного центра «Вектор», за это время два компонента вакцины «Спутник V» получили 26 миллионов россиян. Первым компонентом привились 36 миллионов жителей страны.