Алкоголь назвали полезным для некоторых людей

Авторы проекта «Глобальное бремя болезней», финансируемого Фондом Билла и Мелинды Гейтс, назвали группы людей, которые уязвимы перед алкоголем, а также тех, кому малые дозы будут полезны. Итоги исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Медики проанализировали данные о болезнях мужчин и женщин в возрасте от 15 до 95 лет в 204 странах мира. Оказалось, что в 2020-м спиртными напитками злоупотребляли 1,34 миллиарда человек. Людям от 15 до 39 лет специалисты не советуют употреблять алкоголь.

Однако людям старше 40 лет, у которых нет хронических заболеваний, алкоголь не повредит. К примеру, красное вино может снизить риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Нарколог и психиатр Михаил Тетюшкин не согласен с выводами американских ученых. По его мнению, алкоголь в любом возрасте остается токсичным ядом. Вместо него можно выпить сок.