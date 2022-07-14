Россиянам объяснили, почему полезно пить томатный сок во время перелетов

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева заявила, что томатный сок необходимо пить во время полета. По ее словам, этот напиток отлично разжижает кровь, написал Ura.ru.

Такими же свойствами обладает обычная вода и апельсиновый сок.

«Нужно пить в самолете простую воду, а также томатный или апельсиновый сок. Для профилактики, чтобы разжижалась кровь. Томатный сок — это естественный природный антиагрегант, который это делает. И лучше не соленый. Томатный сок предназначен для тех, кто страдает диабетом, а апельсиновый — для тех, кто не имеет этого заболевания. И далее нужно в самолете отвлекать себя какими-то хорошими мыслями», — сказала Алексеева.

Она добавила, что перед полетом лучше не есть, особенно тяжелую пищу, и не употреблять алкоголь.

«Перед полетом не нужно есть, Это мера необходима, чтобы не было нагрузки на организм. Можно принять таблетку аспирина или антиагреганты. А также свои препараты, которые всегда пьете. И я бы не советовала употреблять алкоголь, потому что могут произойти всякие непредвиденные реакции организма на турбулентность и так далее, ведь все-таки высота большая», — резюмировала терапевт.