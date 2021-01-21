Александр Гордон попал в больницу с положительным тестом на ковид

По словам собеседника издания, не смотря на высокую температуру Гордон находится в обычной палате и чувствует себя нормально. Сейчас он в одной из московских больниц.

Свою карьеру на телевидении он начал еще в 1994 году. Также работал на радиостанции «Серебряный дождь».

Сейчас Александр Гордон занимается несколькими проектами на Первом канале. Он ведет программу «Док Ток» и шоу «Мужское / Женское».

В прошлом году 56-летний телеведущий развелся в четвертый раз. Документы на расторжение брака подала его 26-летняя супруга Нозанин Абдулвасиева. В браке они прожили шесть лет и родили двоих детей Федора и Александра.