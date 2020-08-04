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    04 августа 2020, 13:57

    СМИ: телеведущий Александр Гордон развелся в четвертый раз

    Полина Петрова

    Телеведущий Александр Гордон развелся с молодой женой Нозанин Абдулвасиевой. Уточняется, что 26-летняя девушка сама подала на расторжение брака, сообщил StarHit.
    СМИ: телеведущий Александр Гордон развелся в четвертый раз

    Соответствующий иск появился в мировом участке Пресненского районного суда столицы в июне. Через месяц пара развелась. Никаких нерешенных вопросов у супругов не осталось. Тему алиментов и имущества решили в досудебном порядке.

    Абдулвасиева была четвертой женой 56-летнего Гордона. Она вышла замуж за журналиста в 2014 году, когда ей было 20 лет. В браке у пары появились двое сыновей — Федор и Александр. В период самоизоляции, введенной из-за коронавируса, девушка писала в соцсетях, что устала «от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми», пишет сайт «Русская планета».

    Гордон и Абдулвасиева являются не первыми, кто решил развестись после ослабления ограничительных мер по COVID-19. Так в конце июня о разрыве объявили юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус. Бывшие супруги с юмором отнеслись к событию, они нередко шутят о разводе в социальных сетях. Так, недавно артистка выставила пост, в котором иронично сообщила о «разделе имущества».

    Новости SMI.FM