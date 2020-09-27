Акушер рассказал, какие продукты нужно есть во время беременности
Любовь Ерофеева в эфире радиостанции Sputnik призвала беременных девушек соблюдать в диете баланс. Нужно помнить, что однобокое питание способно навредить здоровью матери и ребенка.
«Особый упор во время беременности стоит сделать на уровень кальция в организме — творог, сыр, кисломолочные продукты. Если женщина их потребляет мало, ребенок все равно возьмет свое, и у нее начнут разрушаться зубы», — рассказала эксперт.
Акушер также рассказала, что будущим мамам также необходимо добавить в рацион сметану, сливочное масло, жирные сорта сыра и творога. А если нет противопоказаний, то еще фрукты, макароны и крупы. Тем не менее во время беременности можно позволить себе съесть что-то специфическое, например, острый красный перец. Но постоянно так питаться нельзя, отметила Ерофеева.
Гинеколог заверила, не стоит беспокоиться о набранном весе — через некоторое время организм восстановится, передает Nation News.
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