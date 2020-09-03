Акушер объяснила, какие опасности представляет поздняя беременность

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева объяснила, какие опасности для здоровья матери представляет поздняя беременность.

По данным Росстата, в прошлом году мамами стали 19 жительниц России старше 64 лет. Пять из них родили первенца, а у трех женщин появился четвертый ребенок. Врач рассказала, что поздние роды могут стать причиной ряда последствий.

Так, если у организма не было тренировки в виде первых родов до 27 лет, то ткани становятся менее эластичными. В процессе родов кости плохо расходятся, мышечный тонус снижается. Еще со временем яйцеклетки женщины изменяются и вероятность генетических нарушений при родах старше 35 лет в разы раз больше, пишет сайт NEWS.ru.

Ерофеева отметила, что опасность развития у плода синдрома Дауна может вырасти, если мать является старородящей. При этом не имеет значения какой ребенок по счету.

«Следует понимать, что с годами у представительниц прекрасного пола возникают физиологические возрастные изменения, которые могут играть важную роль в процессе зачатия, беременности и при родах», — подчеркнула специалист.

Она заключила, что, если у женщины серьезные проблемы со здоровьем, то беременность лишь ухудшит состояние.