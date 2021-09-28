Пересадку донорских органов в 2022 году будут делать в 40 российских регионах

В 2022 году в 40 регионах России смогут выполнять операции по трансплантации. Сейчас пересадку донорских органов делают в 34 субъектах РФ. Специалисты допустили, что показатели числа таких процедур в нынешнем году превысят данные рекордного 2019-го.

Хабаровский край, Крым, Ярославская, Курская, Ивановская области и Севастополь присоединятся к регионам, где возможны операции. Об этом газете «Известия» рассказали в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова.

Если в 2020 году в России выполнили 2427 пересадок органов, в том числе 227 — детям, то с января по сентябрь 2021-го врачи осуществили 1582 трансплантации. В Минздраве назвали число выше, чем за аналогичный период рекордного 2019 года.

Есть вероятность, что вдвое вырастет количество операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток детям. Это произойдет, если Госдума в ближайшие месяцы примет соответствующий закон. Он уже готов ко второму чтению.