Жителям Подмосковья напомнили, как оформить выплату за донорство

Свыше 20,6 тысячи доноров Подмосковья уже получают ежегодную выплату. В этом году она составляет более 15 тысяч рублей.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что такую выплату смогут получить те, у кого есть знак «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».

Оформить услугу просто. Достаточно подать письменное заявление в орган социальной защиты по месту жительства, в том числе и через МФЦ Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в результате выплату начислят в течение 10 дней.

«В этом году она составляет более 15 тысяч рублей», — отметила Каклюгина.

Ранее она рассказала, что почти 900 ветеранов из Подмосковья получат по 50 тысяч рублей к юбилею открытия Дороги жизни.