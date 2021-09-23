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    23 сентября 2021, 11:23

    Жителям Подмосковья напомнили, как оформить выплату за донорство

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 20,6 тысячи доноров Подмосковья уже получают ежегодную выплату. В этом году она составляет более 15 тысяч рублей.

    Жителям Подмосковья напомнили, как оформить выплату за донорство

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что такую выплату смогут получить те, у кого есть знак «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».

    Оформить услугу просто. Достаточно подать письменное заявление в орган социальной защиты по месту жительства, в том числе и через МФЦ

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что в результате выплату начислят в течение 10 дней.

    «В этом году она составляет более 15 тысяч рублей», — отметила Каклюгина.

    Ранее она рассказала, что почти 900 ветеранов из Подмосковья получат по 50 тысяч рублей к юбилею открытия Дороги жизни.