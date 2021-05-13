Иностранцы привезли индийский штамм коронавируса в Россию

Индийский штамм коронавируса впервые выявили в России. Эту мутацию привезли в Ульяновск 16 иностранных студентов, которые не захотели учиться в университете дистанционно. В региональном управлении Роспотребнадзора исключили риск распространения инфекции.

Студенты прилетели из Индии в Ульяновск в середине апреля. Всего в Россию прибыли 130 первокурсников медицинского факультета УлГУ, из которых у 60 подтвердился коронавирус. Всех заразившихся отправили в местные ковидные госпитали.

Все положительные результаты тестов отправили в Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб». В итоге у 16 студентов выявили индийский штамм коронавируса, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Мы высказывали опасения, что пока рано им выезжать из-за ситуации с пандемией. Предупреждали их, что и здесь они все равно будут учиться дистанционно. Но они упорно хотели ехать в Ульяновск. Запретить мы им не могли, поскольку границы все равно открыты, хотя это вызывает недоумение», — пояснила проректор УлГУ по внешним связям и молодежной политике Татьяна Кириллова.

По словам главы эпидотдела Роспотребнадзора Диляры Хакимовой, иностранцы не успели пообщаться ни с кем из жителей города. Сейчас заболевшие находятся в изоляции, а врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.