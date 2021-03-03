Ученые доказали связь COVID-19 с группой крови

Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения коронавирусом. Результаты их исследования размещены в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Коронавирус, как установили исследователи, взаимодействует с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, и от того, насколько сильно они связаны, зависит легкость лечения.

Вирус предпочитает связываться с респираторными клетками людей со второй группой крови и не связывается с эритроцитами этой группы.

«Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках», — объяснил ведущий автор исследования Шон Стоуэлл. По его словам, группа крови — это проблема, потому что она передается по наследству, и изменить ее нельзя.

«Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики», — отметил Стоуэлл.

При этом результаты исследования, как подчеркивают его авторы, не могут однозначно предсказать, как будет протекать ковид у пациентов с различными группами крови, поскольку тяжесть заболевания зависит от очень многих факторов.

Дальнейшие наблюдения позволят лучше понять связь между группой крови и восприимчивостью к COVID-19, считают ученые.

Ученые не перестают изучать вирус-возбудитель COVID-19. Данные проведенных исследований о наличии связи между группой крови и вероятностью заболевания ковидом еще не позволяют делать однозначные выводы, но определенные тенденции уже можно заметить. Так, среди заболевших меньше всего людей с первой группой крови, рассказала в феврале врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович.