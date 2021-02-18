Врач раскрыл взаимосвязь между ковидом и группой крови

Ученые не перестают изучать вирус-возбудитель COVID-19. Данные проведенных исследований о наличии связи между группой крови и вероятностью заболевания ковидом еще не позволяют делать однозначные выводы, но определенные тенденции уже можно заметить.

«Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким», — рассказала врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови. При этом, пациенты с IV группой сложнее всего справляются с инфекцией.

Кулинкович также заметила, что в ходе проведенного в Китае исследования выяснилось, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови.

«Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются», — заключила врач.

Россия уже к лету может выйти к минимуму заболеваемости COVID-19. Весной прирост числа заразившихся коронавирусом еще будет колебаться, но без пиковых значений. Как рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ковид станет сезонным заболеванием, однако будущей весной показатели не достигнут осенних.