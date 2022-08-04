Более 17 тысяч новых случаев ковида выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 17 126 новых случаев COVID-19. В больницы доставили 1916 пациентов с коронавирусом, сообщили в федеральном штабе по борьбе с пандемией.

Специалисты отметили, что число госпитализированных снизилось на 6% по сравнению с показателем 3 августа. Полностью выздоровели за последние 24 часа 9752 человека, скончались 44 пациента.

С начала пандемии в стране эксперты провели уже свыше 301,8 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. В частности, в Московской области специалисты исследовали 17 668 978 ПЦР-тестов.

В Роспотребнадзоре ранее напомнили о необходимости соблюдать простые правила профилактики коронавируса. В первую очередь при ухудшении самочувствия обращаться к врачу и оставаться дома. В общественных местах стоит надевать маску, не забывать ревакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелого течения ковида.

Специалисты ведомства также отметили, что средние по России показатели по COVID-19 превышены в 15 регионах страны, сообщил RT.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост заболеваемости ковидом в России может привести к введению дополнительных мер, в том числе возвращению обязательной вакцинации для профессий с высоким риском заражения.