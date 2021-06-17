Вакцина «Спутник Лайт» попадет в оборот уже через 1,5 недели. Однокомпонентный препарат будут использовать в том числе для вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Об этом он сообщил журналистам. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Через 1,5 недели „Спутник Лайт“ выйдет с контроля, в оборот. Он будет использовать в том числе для ревакцинации», — отметил Мурашко.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что однокомпонентным препаратом в первую очередь станут вакцинировать молодежь. Вакцина направлена прежде всего на студентов. По данным исследований, «Спутник Лайт» дает хорошие выработку иммунитета и уровень антител у молодых людей.

Препарат, который разработали сотрудники Центра имени Гамалеи, зарегистрировали в России 6 мая. Специалисты получили информацию, что этот препарат безопасен для беременных женщин. В скором времени планируют провести клинические испытания его применения для детей — для этого понадобится срок до четырех месяцев.

От «Спутника V» «Спутник Лайт» отличается тем, что ее вводят всего один раз. Эффективность препарата составляет 79,4%.