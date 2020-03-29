10 пациентов с коронавирусом выписались в Москве

У всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Несколько пациентов после выписки останутся под наблюдением врачей.

Всего, по данным на 28 марта, в Москве зарегистрировали 817 больных с коронавирусной инфекцией. В целом по России выявили 1264 случая заражения, умерли шесть пациентов, выздоровели 49 человек.

Из-за распространения инфекции Россия с 30 марта полностью закрывает границы. Также с 28 марта по всей стране закрылись кафе, рестораны и большинство непродовольственных магазинов. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Власти всех уровней призывают россиян оставаться дома.

В регионах вводят и свои ограничения. Так, в Москве и Подмосковье жители старше 65 лет должны оставаться дома до 14 апреля. Во многих других регионах действует такая же рекомендация.

Власти Чечни запретили въезд в Грозный жителям других городов, а также ввели карантин на всей территории республики. Покидать свои дома можно только для похода за продуктами и в аптеку. В общественный транспорт не пустят без маски и медицинских перчаток.

В Карелии с 29 марта по 4 апреля общественный транспорт вообще не будет работать. В Красноярском крае ограничили выезд за пределы своего города.