Твит о смерти звезды «Черной пантеры» стал самым популярным в истории Twitter

Твит с новостью о смерти актера Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter. К утру 30 августа он набрал 6,4 миллиона лайков.

Предыдущий рекорд по «сердечкам» принадлежит твиту бывшего президента США Барака Обамы. В 2017 году он процитировал южноафриканского политика Нельсона Манделу.

Боузман умер в Лос-Анджелесе 28 августа в 43 лет. В 2016-м у американского актера обнаружили рак толстой кишки третьей степени, последние четыре года он проходил курс лечения.

Чедвик Боузман известен по роли Черной пантеры в фильмах Marvel. Впервые он исполнил ее в киноленте «Первый мститель: Противостояние» 2016 года. В 2018-м вышла картина «Черная пантера». Также Боузман оживил образ короля Ваканды в «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстителях: Финал». Новый фильм в рамках этой киновселенной должен был выйти в 2022 году.

Актер и режиссер Марк Руффало заявил, что для него было большой честью знать Боузмана и работать с ним, написала «Газета.ru».