Выборы 17 марта 2024, 16:31 Живущим в странах Балтии россиянам организовали голосование на границе Москалькова рассказала о голосовании на границе со странами Балтии РИА «Новости»

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Переехавшим в страны Балтии россиянам дали возможность проголосовать прямо на границах Ленинградской и Калининградской областей. Безопасность работы участков обеспечили российские военные. Об этом в ходе выступления в ЦИК заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что ее поразило количество россиян, которые приехали на границу, чтобы отдать свой голос.

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«Я хочу поблагодарить Министерство обороны России за обеспечение безопасности выборов на границе», — заявила Москалькова.

Дополнительные избирательные участки на границах со странами Балтии понадобились из-за большого числа избирателей и ограниченного числа мест для голосования.

В Эстонии россияне могли проголосовать только 17 марта на единственном избирательном участке в Таллине.

Власти Латвии изначально объявили, что намерены приравнять голосование на территории посольства России к уголовному преступлению, но после отозвали свою угрозу.