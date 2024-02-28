Мир 28 февраля 2024, 17:26 Голосование на выборах живущих в Латвии россиян приравняют к преступлению Минюст Латвии уравнял голосование на выборах в посольстве России и поддержку СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Живущие в Латвии россияне при голосовании на выборах президента на территории посольства страны нарушат уголовный кодекс республики. С таким заявлением в эфире телеканала TV3 выступила глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере.

Она пояснила, что своим решением отдать свой голос россияне фактически поддержат проведение спецоперации, так как выборы также пройдут и на новых территориях России.

Реклама

«Россиянам, которые хотят попасть на территорию посольства, мы не можем помешать. Что они там делают, является отношением страны и гражданина. Но закон Латвии предусматривает уголовную ответственность за поддержку военных действий (в данном случае — на Украине)», — заявила Либиня-Эгнере.

Глава Минюста добавила, что внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии уже подготовили совместную ноту протеста, где выразили свою позицию по вопросу выборов на новых территориях.

Кроме того, власти республик взяли на себя обязательство обеспечить порядок за пределами посольств России в дни голосования.

Выборы президента России впервые станут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта. Для живущих за границей соотечественников посольства организовали 288 избирательных участков в 144 странах.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что для участия в дистанционном голосовании на выборах президента заявки прислали более трех миллионов россиян из 28 регионов.