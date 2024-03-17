Выборы 17 марта 2024, 15:02 Живущему в лесу Башкирии отшельнику устроили выездное голосование Живущий более полувека в лесу башкирский отшельник проголосовал на выборах РИА «Новости»

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Выездное голосование устроили члены избирательной комиссии башкирского села Усмангали для живущего в лесу 90-летнего отшельника Кинзягулы Салимгареева. Об этом сообщило агентство «Башинформ» со ссылкой на члена УИК Алию Сафуанову.

Собеседница журналистов пояснила, что выездная комиссия добралась до дома отшельника на снегоходах. Она добавила, что избиратель принял гостей хорошо и поблагодарил за организацию,

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«Сказал, что проголосовал за тех, кто поддерживает нашу страну, чтобы в России все было хорошо. Еще он знает, что осенью опять будут выборы, сказал, что будет ждать», — рассказала Сафуанова.

Кинзягула Салимгареев — житель бывшей деревни Субхангулово, которая пришла в запустение при Хрущеве. Населенный пункт признали бесперспективным, жителям посоветовали переехать. Мужчина оказался единственным, кто решил остаться в своем доме. Салимгареев неоднократно говорил, что ему, как охотнику, лучше находиться ближе к зверям.

По данным избиркома Башкортостана, к 15:00 воскресенья 17 марта явка в регионе составила 78,46%

В целом по России к 13:00 число проголосовавших на выборах составило 65,07% с учетом ДЭГ.