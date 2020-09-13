Жителя Пензы обвинили в нарушении Дня тишины

Второй день голосования в Пензенской области прошел в основном в штатном режиме. Помимо некоторых рабочих моментов, в области полицией был задержан мужчина, незаконно нарушивший День тишины.

Об этом сообщил глава местного облизбиркома Александр Синюков.

«Один из жителей Пензы в День тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола, направлены в суд для принятия решения», — рассказал чиновник.

По данным РИА «Новости», в пензенской области открылись 1085 избирательных участков, зарегистрировалось около 1,065 миллиона избирателей. Явка в первый день досрочного голосования составила 22,85%.

Ранее председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова положительно оценила проведение досрочного голосования. По ее словам, было зафиксировано несколько нарушений, в Нижегородской области — четыре серьезных.