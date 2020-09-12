Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова назвала спокойным, достойным и организованным проведение досрочного голосования перед единым днем голосования, назначенным на 13 сентября. Зафиксировано «не так много нарушений», четыре серьезных — в Нижегородской области.

Об этом она рассказала в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Кампания действительно невероятно сложная в своей многослойности, и времени не было передохнуть после общероссийского голосования [по поправкам к Конституции]. Но, в принципе, дай бог не сглазить, она идет достаточно спокойно, достойно и организованно», — процитировал слова Памфиловой ТАСС.

Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам депутаты получат более 78 тысяч мандатов.

В 18 регионах состоятся прямые выборы высших должностных лиц. В Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах депутаты заксобраний изберут глав регионов.

В Москве явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах по состоянию на 20:00 составила 93,45%. На дистанционное голосование зарегистрировались 4852 жителя столицы.