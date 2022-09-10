Фейки Запада на выборах в России назвали тренировкой перед референдумами на освобожденных территориях | 360°

Выборы 10 сентября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

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Viber Фейки Запада на выборах в России назвали тренировкой перед референдумами на освобожденных территориях Член ОП Малькевич: Запад на региональных выборах в РФ репетирует вбросы перед референдумом РИА «Новости»

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Провокации Запада на региональных выборах в России — репетиция перед голосованием о присоединении Донбасса и освобожденных территорий. Так считает зампред координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Логично предположить, что цель этих провокаций — не столько повлиять на результаты голосования (это невозможно), сколько отработать технологии и обкатать сценарии вбросов и провокаций перед проведением референдумов в Донбассе и [на] освобожденных территориях», — привел ТАСС слова Малькевича.

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Он назвал эти вбросы «предгенеральной репетицией». По мнению представителя Общественной палаты, недружественные силы продолжат информационную войну и перед президентскими выборами в 2024 году. Это станет «финальной целью», уверен Александр Малькевич.

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Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о хакерских атаках на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Атаки удалось отбить с помощью новой инфраструктуры защиты системы ДЭГ на базе российского сетевого оборудования. Москвичи сочли систему ДЭГ удобной и активно пользуются ее возможностями, написала Национальная служба новостей.

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