Фейки Запада на выборах в России назвали тренировкой перед референдумами на освобожденных территориях | 360°

Все новости

Спецоперация

10 сентября 2022, 16:27

ВСУ нанесли серьезные разрушения Изюму — власти района

Мир

10 сентября 2022, 16:22

Латвийская православная церковь прокомментировала свое отделение от РПЦ

Реклама

Мир

10 сентября 2022, 16:18

Британскому содружеству предрекли потерю территорий после коронации Карла III

Важное

10 сентября 2022, 15:59

Бойцы ДНР ликвидировали две группы украинских диверсантов

Важное

10 сентября 2022, 15:47

Захарова пошутила про внезаппный визит главы МИД Германии в Киев

Спорт

10 сентября 2022, 15:46

Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу сказал, что не хочет играть с Россией

Важное

10 сентября 2022, 15:38

ВС России уничтожили пункт нацформирования «Кракен» под Харьковом

Важное

10 сентября 2022, 15:36

Гибель курского росгвардейца после нападения неизвестных подтвердили

Эксклюзив

10 сентября 2022, 15:31

Проезд электросамокатов предложили ограничить. Но проблему аварийности это не решит

Выборы

10 сентября 2022, 15:11

Фейки Запада на выборах в России назвали тренировкой перед референдумами на освобожденных территориях

Член ОП Малькевич: Запад на региональных выборах в РФ репетирует вбросы перед референдумом

Читать 360tv в

Провокации Запада на региональных выборах в России — репетиция перед голосованием о присоединении Донбасса и освобожденных территорий. Так считает зампред координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Логично предположить, что цель этих провокаций — не столько повлиять на результаты голосования (это невозможно), сколько отработать технологии и обкатать сценарии вбросов и провокаций перед проведением референдумов в Донбассе и [на] освобожденных территориях», — привел ТАСС слова Малькевича.

Реклама

Он назвал эти вбросы «предгенеральной репетицией». По мнению представителя Общественной палаты, недружественные силы продолжат информационную войну и перед президентскими выборами в 2024 году. Это станет «финальной целью», уверен Александр Малькевич.

Реклама

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о хакерских атаках на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Атаки удалось отбить с помощью новой инфраструктуры защиты системы ДЭГ на базе российского сетевого оборудования. Москвичи сочли систему ДЭГ удобной и активно пользуются ее возможностями, написала Национальная служба новостей.

ЦИК РФ

Донбасс

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама