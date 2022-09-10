ЦИК рассказал о хакерских атаках на систему дистанционного электронного голосования | 360°

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ЦИК рассказал о хакерских атаках на систему дистанционного электронного голосования

Глава ЦИК РФ Памфилова: система ДЭГ подверглась атакам из Прибалтики 9 сентября

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Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась атакам из-за границы в первый день голосования в России, 9 сентября. Об этом рассказала журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«В течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений в системе ДЭГ из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности. Примерно треть подозрительного сетевого трафика отфильтровывалась еще на подходе, на магистральных каналах связи по географическому признаку», — отметила Памфилова.

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По ее словам, примерно с 13:00 до 16:00 велось активное сканирование системы и проводились попытки DDos-атак из Прибалтики. Системы защиты сработали штатно.

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«У нас "страны-вассалы" в основном активны, пытаются угодить "хозяину"», — подчеркнула глава ЦИК.

Днем также фиксировались неудачные попытки массового подбора паролей учетных записей Единой системы голосования.

Затем атаки «продолжились короткими интервалами, похожими на разведку системы защиты». Элла Памфилова сообщила, что новая инфраструктура защиты системы ДЭГ на базе российского сетевого оборудования работает стабильно и выдерживает высокую нагрузку.

Нарушений на муниципальных выборах в Москве в первый день голосования не выявили. Об этом со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за голосованием в российской столице Вадима Ковалева сообщило ИА НСН. По словам главы наблюдателей, все поступившие сообщения носили информационный характер.

С 9 по 11 сентября в России проходят выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Адыгее — путем голосования в парламенте), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов и депутатов органов местного самоуправления.

Элла Памфилова

ЦИК РФ

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