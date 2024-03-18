Важное 18 марта 2024, 15:31 «Заметавшиеся тараканы». Захарова — о реакции стран НАТО на выборы в России Захарова высмеяла реакцию стран НАТО на выборы президента России Janine Schmitz / PHOTOTHEK / Global Look Press

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила натовцев с тараканами. В своем Telegram-канале дипломат высмеяла реакцию стран Североатлантического альянса на победу Владимира Путина.

«На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы», — написала она.

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Представитель дипведомства даже отметила, что могла обидеть насекомых такими заявлением. Захарова язвительно добавила, что тараканов такими сотворила природа, чего нельзя сказать о западных политиках.

Ранее официальный представитель МИД жестко ответила на заявление Германии о неправомерных выборах президента в России. Она призвала немецкие власти узнать, когда в ФРГ будет демократичная система с прямым избранием руководителя.