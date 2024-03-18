Выборы 18 марта 2024, 15:25 Захарова жестко ответила на заявление Германии о неправомерных выборах России Захарова: ФРГ стоит уточнить, когда в стране будет демократичная система выборов РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала немецкие власти уточнить, когда в Германии настанет демократичная система выборов с прямым избранием руководителя. Таким образом дипломат в интервью ТАСС прокомментировала отказ правительства ФРГ признать законными российские выборы президента.

«Уточните у них: когда в Германии намерены сделать систему своих выборов по-настоящему демократичной, предполагающей прямые выборы народом руководителя?» — заявила Захарова.

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Пока правительство Германии не признает легитимность выборов президента, прошедших в России с 15 по 17 марта 2024 года.

Немецкие власти пытались вмешаться в президентские выборы в России через НПО и СМИ. Замглавы комиссии МИД России по выборам Геннадий Аскальдович рассказывал, что они хотели очернить и поставить под сомнение избирательный процесс, передавал RT. Руководство США также поставило перед собой задачу не допустить большой явки на выборы проживающих там россиян.

При этом за проведением президентских выборов в России следили международные наблюдатели. Они не нашли нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.