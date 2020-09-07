«За что вас могут посадить». Партия СР подготовила памятку для членов избиркомов

Партия «Справедливая Россия» подготовила памятку для членов избирательных комиссий. В ней рассказали, за что их могут посадить в тюрьму, а также перечислили список практик уголовных наказаний, которые грозят за фальсификацию досрочных выборов.

Об этом в эфире радиостанции «Kp.ru» рассказал лидер партии Сергей Миронов.

«Наша партия подготовила вот такую памятку, которую наши все наблюдатели и члены комиссии с совещательным и решающим голосом раздадут в день голосования членам избирательной комиссии. Начинается памятка с очень прямого простого вопроса: «За что вас могут посадить в тюрьму», — пояснил он.

Глава партии рассказал, что в памятке «все очень четко написано». Она заканчивается вопросом «Вы хотите быть следующим в этом списке?», после которого идет перечень практики уголовных наказаний, которые применяли за фальсификацию досрочных выборов. Миронов напомнил, что за фальсификацию выборов нарушителям грозит уголовная ответственность. Он также выразил уверенность, что «Справедливая Россия» сможет защитить волеизъявление россиян.

Единый день голосования в России назначен на 13 сентября. Центризбирком страны решил, что голосование состоится еще и 11 и 12 сентября. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что закон о многодневном голосовании не решил всех проблем. В будущем придется изменять законодательство, в том числе — решать, как организовать учебный процесс во время каникул.