Памфилова предложила совместить единый день голосования с каникулами для школьников

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова отметила, что закон о многодневном голосовании не решил всех проблем. В будущем нужно будет принимать законодательные изменения, в том числе — решить вопрос со школьными каникулами на это время.

Об этом она сказала журналистам на конкурсе «Лидеры России». Ее слова процитировало РИА «Новости». Памфилова предположила, что досрочные выборы в Госдуму проводит не станут.

«Что касается предпочтений, в какой месяц все же проводить их, это дополнительно нужно будет обсуждать. Придется обсуждать бюджет, потому что три дня — это не один день, обсуждать, как проводить, чтобы не мешать учебному процессу», — подчеркнула она.

Памфилова отметила, что если единый день голосования всегда будет занимать не один день, а несколько, то необходимо либо переносить его на другую дату, или вводить каникулы для школьников. Глава ЦИК предложила «найти оптимальный месяц», в котором можно организовать и каникулы, и голосование. По мнению Памфиловой, это можно сделать в апреле — дать детям неделю отдыха от школы, в течение которой и провести ЕДГ.

24 июля Центризбирком России утвердил порядок проведения единого дня голосования. Выборы с 11 по 13 сентября пройдут в школах в соответствии со всеми рекомендациями органов здравоохранения. Школьников в эти дни могут перевести на удаленное обучение, однако ни о каких каникулах речи не идет.