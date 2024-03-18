18 марта 2024, 12:05
Международные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах
Матвиенко: международные наблюдатели не нашли нарушений, влияющих на выборы
Международные наблюдатели не нашли нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее процитировал ТАСС.
Она отметила, что за президентскими выборами в России следили более тысячи международных наблюдателей.
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«Огромное количество наших наблюдателей от различных партий, которые подтвердили, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не отмечено», — указала она.
По ее словам, количество жалоб и разных накладок было гораздо меньше, чем на других прошедших выборах. За этим результатом стоит как работа ЦИК, так и избирательных комиссий по всей стране, резюмировала она.
Также Матвиенко отметила работу дистанционного электронного голосования. Она указала на большие перспективы ДЭГ в России.
ЦИК РФ
Валентина Матвиенко
Выборы
Выборы президента — 2024
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