Выборы 18 марта 2024, 12:05 Международные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах Матвиенко: международные наблюдатели не нашли нарушений, влияющих на выборы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международные наблюдатели не нашли нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что за президентскими выборами в России следили более тысячи международных наблюдателей.

Реклама

«Огромное количество наших наблюдателей от различных партий, которые подтвердили, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не отмечено», — указала она.

По ее словам, количество жалоб и разных накладок было гораздо меньше, чем на других прошедших выборах. За этим результатом стоит как работа ЦИК, так и избирательных комиссий по всей стране, резюмировала она.

Также Матвиенко отметила работу дистанционного электронного голосования. Она указала на большие перспективы ДЭГ в России.