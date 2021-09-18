Несмотря на утро субботы, на избирательных участках в Подмосковье довольно много людей, всем выдают средства индивидуальной защиты, санитайзеры. Сотрудники на участках тоже работают в масках, рассказала главный врач Балашихинского роддома, кандидат в депутаты по спискам в Госдуму Наталья Алимова.

«Голосование проходит в штатном режиме. Очень важно отметить, то что соблюдены все меры безопасности. На всех избирательных участках все сидят в масках, всем избирателям доступны средства индивидуальной защиты, которые представлены в виде санитайзеров, масок», — отметила она, подчеркнув, что на фоне сохранения угрозы распространения коронавируса это имеет большое значение.

По ее словам, избирательный процесс проходит в правовых рамках, местные жители достаточно активно голосуют.

«Несмотря на то, что утро и выходной день, на участках уже много людей», — обратила внимание Алимова.

Голосование в России в этом году проходит в течение трех дней. Оно стартовало 17 сентября. По всей стране жители выбирают депутатов Госдумы XVIII созыва. В Московской области также идут выборы депутатов Мособлдумы. В первый день голосования явка в регионе составила 15,77%.