Эксклюзив 17 марта 2024, 13:08 «Все прозрачно и честно». Наблюдатель из Черногории оценила выборы в России Наблюдатель из Черногории Миюшкович назвала выборы в России прозрачными

Читать 360tv в

Проходящие в России выборы показали, что демократия никуда не делась. Весь процесс голосования полностью прозрачен и открыт. Об этом в комментарии «360» заявила наблюдатель и журналист из Черногории Драгана Миюшкович.

Она добавила, что рассчитывает снять репортаж о проходящих в России выборах, чтобы показать своим зрителям истинную ситуацию.

Реклама

«Мы можем обращаться к членам избирательной комиссии с любыми вопросами и в любое время и получаем полный и внятный ответ», — рассказала Миюшкович.

Наблюдатель добавила, что, кроме нее, за выборами наблюдают представители более 100 стран, что свидетельствует о том, что демократия в России никуда не ушла.

«Я приезжала сюда четыре года назад на международную конференцию, и ситуация практически не изменилась. Я хочу сказать спасибо ЦИК за приглашение в качестве наблюдателя в выборах», — добавила собеседница «360».

Центральная избирательная комиссия России объявила, что явка на выборах к 13:00 воскресенья, 17 марта, выросла до 65,07%. Это данные из числа избирателей, пришедших на участки, а также принявших участие в голосовании в системе ДЭГ.