Важное 17 марта 2024, 12:15 Очная явка на выборах в Подмосковье к 12:00 составила 54,99%. На ДЭГ — 92,48% Мособлизбирком: очная явка на выборах к 12:00 составила 54,99% РИА «Новости»

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Явка на избирательные участки в Подмосковье, по данным на 12:00 17 марта, составила 54,99%. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

«На избирательных участках [проголосовали] 2 942 918 человек (54,99%)», — подчеркнули в избиркоме.

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На дистанционном электронном голосовании явка составила 92,48%. Посредством ДЭГ проголосовали 798 873 избирателя.

Выборы президента России проходят в трехдневном формате впервые. Они стартовали 15 марта. Воскресенье — основной день голосования. В Московской области работают почти четыре тысячи избирательных участков.

В воскресенье ожидается увеличение явки избирателей на участки, сообщал ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс. По его словам, статистка последних лет по итогам многодневных голосований показала, что третий день бывает самым насыщенным по посещению.

«Поэтому мы сегодня ожидаем большую явку», — отметил он.