Верховный суд встал на сторону республиканцев в Пенсильвании

Согласно решению, бюллетени, которые пришли после 3 ноября, посчитают отдельно.

Госсекретарь штата Кэти Буквар заявила, что местные власти заранее решили выделить такие бюллетени в отдельную категорию. Чиновница уверена, что на исход президентских выборов они не повлияют, если разрыв между кандидатами не будет «супермаленьким».

Сейчас в штате лидирует Джо Байден — он на 20 тысяч голосов избирателей опережает действующего президента Дональда Трампа. Если Байден победит в Пенсильвании, то получит 20 голосов выборщиков и выиграет президентскую гонку. Подсчет продолжается в шести штатах.

Для победы кандидату необходимы 270 голосов выборщиков. По итогам подсчета бюллетеней в 44 из 50 штатов Байден получает 253 голоса, Трамп — 214. Трампу для победы помимо Пенсильвании нужен перевес в оставшихся штатах, в которых сейчас лидирует Байден.